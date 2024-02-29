Экономика

Реальные денежные доходы населения увеличились на 6,2% в 2023 году – Псковстат

Реальные денежные доходы, по оценке, в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились на 6,2 процента, в IV квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 8,3 процента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились на 6,6 процента, в IV квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 13,8 процента.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций за декабрь 2023 года, по оценке, составила 57 857,2 рубля и по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 19,5 процента.