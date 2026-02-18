 
Экономика

Портфель кредитования Сбера в СЗФО превысил 4,5 трлн рублей к началу 2026 года

0

По итогам 2025 года кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 16% и превысил 4,5 трлн рублей. Почти 65% (2,9 трлн рублей) от него приходится на Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере. 

 

Самый высокий рост портфеля зафиксирован в Калининградской (22%) и Архангельской областях (21%) — показатели регионов достигли 178 млрд и 248 млрд рублей соответственно.

Портфель кредитования физических лиц в СЗФО увеличился на 8% и превысил 2,1 трлн рублей. По статистике Сбера, лидерами по приросту стали Калининградская область (рост на 12% — до 117 млрд рублей) и Санкт-Петербург (рост на 10% — до 1,1 трлн рублей).

Портфель кредитования юридических лиц вырос на 25% и достиг 2,4 трлн рублей. Наибольший прирост наблюдается в Архангельской (рост на 72% — до 93 млрд рублей), Новгородской (рост на 66% — до 17 млрд рублей) и Калининградской областях (рост на 49% — до 61 млрд рублей). По Санкт-Петербургу показатель вырос на 30% — до 1,8 трлн рублей. 

«Сбер демонстрирует положительную динамику кредитования на Северо-Западе, несмотря на непростые экономические условия. Среди юрлиц по объемам ожидаемо лидирует крупный и средний бизнес — к началу 2026 года размер их финансирования превысил 1 трлн рублей. Параллельно растет взаимодействие с госсектором, объем кредитования которого по итогам прошлого года составил 125 млрд рублей. Эта динамика — показатель поступательного и инновационного развития СЗФО», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026