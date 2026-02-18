Портфель кредитования Сбера в СЗФО превысил 4,5 трлн рублей к началу 2026 года

По итогам 2025 года кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 16% и превысил 4,5 трлн рублей. Почти 65% (2,9 трлн рублей) от него приходится на Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

Самый высокий рост портфеля зафиксирован в Калининградской (22%) и Архангельской областях (21%) — показатели регионов достигли 178 млрд и 248 млрд рублей соответственно.

Портфель кредитования физических лиц в СЗФО увеличился на 8% и превысил 2,1 трлн рублей. По статистике Сбера, лидерами по приросту стали Калининградская область (рост на 12% — до 117 млрд рублей) и Санкт-Петербург (рост на 10% — до 1,1 трлн рублей).

Портфель кредитования юридических лиц вырос на 25% и достиг 2,4 трлн рублей. Наибольший прирост наблюдается в Архангельской (рост на 72% — до 93 млрд рублей), Новгородской (рост на 66% — до 17 млрд рублей) и Калининградской областях (рост на 49% — до 61 млрд рублей). По Санкт-Петербургу показатель вырос на 30% — до 1,8 трлн рублей.