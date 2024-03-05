Экономика

Путин поручил регионам самим распоряжаться федеральными средствами

Деньги из федерального бюджета, которые выделяет правительство, регионы сами решают, куда направлять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями.

«Это региональный уровень ответственности, потому что даже когда мы даем из федерального бюджета деньги, трансферты даем, мы не спрашиваем регионы, куда он их хочет направить. Это сам решает регион», - сказал президент России, отвечая на вопрос о решении проблемы дорог Ставропольского края.

Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что Ставропольский край получил за шесть лет порядка 15 миллиардов рублей, повысив свой дорожный фонд до 19 миллиардов рублей.

«Если предприятие возникло, его же нужно обеспечить трудовыми ресурсами, людей-то нужно привести. Вот то же самое касается транспорта, на это мы тоже деньги выделяем», - цитирует ответ Путина РИА Новости.