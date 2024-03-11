Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с гендиректором Великолукского кабельного завода Юрием Власюком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор ООО «Великолукский кабельный завод» Юрий Власюк. Ведущий Олег Добрынин поговорит с ним об импортозамещении и развитии производства в условиях санкций.

Как давно существует предприятие? В чем его миссия и ключевые принципы работы? Какую продукцию выпускает Великолукский кабельный завод? Ощутил ли он на себе санкционное давление? Импортозамещение — это миф или реальность? Об этом и многом другом — в эфире.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.