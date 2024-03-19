Псковским предпринимателям расскажут об эффективной цифровизации бизнеса в марте

МТС проведет для псковского бизнеса серию вебинаров о внедрении цифровых технологий в работу организации, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
Фото: пресс-служба компании МТС
Специалисты расскажут на примере «живых» кейсов, как с помощью цифровых технологий решать насущные вопросы бизнеса: вести финансовый учет, обучать сотрудников, внедрять электронный документооборот. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.
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