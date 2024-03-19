Псковским предпринимателям расскажут об эффективной цифровизации бизнеса в марте

К участию в Псковском марафоне Мехуборка-2024 приглашают корпоративные команды

Псковские отели представлены в трех номинациях в финале премии Russian Hospitality Awards

Военнослужащий отправится в тюрьму на пять с половиной лет в Пскове за самоволку

Дачный дом сгорел в куньинской деревне

День весеннего равноденствия наступил 20 марта

По итогам президентской кампании три партии получат из бюджета больше, чем потратили

При назначении членов правительства Госдума будет исходить из интересов страны, а не внутрипартийных - Володин

Учения военнослужащих идут под Псковом

Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть

Дедовичский рыбак приговорен к штрафу за кражу бензопилы у неплательщика алиментов

Госдума приняла в первом чтении проект о Национальном словарном фонде РФ

О духовно-нравственных ценностях поговорили с осужденными в идрицкой колонии