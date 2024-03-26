Экономика

Борис Елкин: Нам всегда не хватает бюджета на содержание парков

В Пскове всегда не хватает бюджета на содержание парков. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Активно работаем с парками и скверами. Мы стараемся убирать листву в полном объеме в центральных парках, есть отдаленные места, которые могли не успеть убрать к зиме. В прошлом году не раз отмечалось и на Псковской городской Думе, что мы по результатам сессий добавляли средства на содержание парков. Нам всегда не хватает на парки, и сейчас мы уже понимаем, что летом деньги закончатся. Будем искать внутренние резервы, чтобы обеспечить полноценное содержание. Город наш - потрясающий, красивый, туристический. Будем стараться достигать большего. Бюджет наш глубоко социальный, но и содержание города – это тоже социальная функция», – рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что за последние годы количество общественных пространств в городе Пскове возросло в несколько раз, что увеличивает нагрузку на бюджет. При этом с точностью предсказать затраты на содержание общественных пространств невозможно.