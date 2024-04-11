Экономика

20 партий российской свинины отправили из Псковской области в Китай

20 партий российской свинины отправили из Псковской области в Китай под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция прошла необходимый ветеринарный контроль. При оформлении документов сотрудники Россельхознадзора убедились, что партии соответствуют действующим ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

«Кроме того, стоит отметить расширение географии экспортных поставок с территории Псковской области. Всего с 3 по 10 апреля 2024 года под контролем государственных инспекторов ведомства было направлено 560 тонн мяса и замороженных мясопродуктов (свиные ноги, уши, хвосты, а также грудинка на кости), произведенных компанией из Псковской области. Все партии проследовали автомобильным транспортом до морского порта Санкт-Петербурга, где были перегружены, затем отправились морским транспортом в порт Шанхая и Яньтянь в Китае», - добавили в ведомстве.