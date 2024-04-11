Названы основные барьеры, мешающие развитию агрострахования в Псковской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев принял участие в качестве эксперта в круглом столе по вопросам сельскохозяйственного страхования в регионе 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.
Фотографии предоставлены аппаратом бизнес-омбудсмена
Круглый стол был организован региональным отделением Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.
Целью мероприятия было рассмотрение текущей ситуации в агростраховании на территории региона с учетом мнений представителей агропромышленной отрасли, органов власти и страховых компаний, а также обсуждение возможных мер по устранению барьеров в развитии сельскохозяйственного страхования.
В ходе дискуссии были выделены основные барьеры, мешающие развитию агрострахования в псковском регионе.
В качестве мер, направленных на устранение выявленных барьеров, были озвучены предложения: проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности сельхозпроизводителей; внесение изменений в федеральное законодательство в части возможности использования альтернативных способов подтверждения страхового случая при агростраховании; совершенствование статистических данных о деятельности страховщиков, а именно формирование базы статистических данных исходя из места регистрации и/или деятельности страхователя.