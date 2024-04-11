Потребительский спрос резко упал в Псковской области в 2023 году по сравнению с 2022-м

Псковская область заняла 62 место в России по динамике потребительского спроса в 2023 году, следует из данных РИА Новости.
Статистика по региону:
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Потребительский спрос вырос почти во всех российских регионах в 2023 году. В среднем по стране он увеличился на 6,2%. Самый значительный прирост — на 17,2% — произошел в Республике Ингушетия. В Брянской области и Ненецком автономном округе, замыкающих рейтинг, зафиксированы отрицательные значения — -1,9 и -2,4% соответственно.
Напомним, в 2022 году Псковская область занимала 13 место в рейтинге российских регионов по динамике потребительского спроса