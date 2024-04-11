Экономика

Потребительский спрос резко упал в Псковской области в 2023 году по сравнению с 2022-м

Псковская область заняла 62 место в России по динамике потребительского спроса в 2023 году, следует из данных РИА Новости.

Статистика по региону:

изменение потребительского спроса в 2023 году - 2,6%;

среднедушевые среднемесячные потребительские траты в 2023 году - 31,5 тысяч рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

12 место - Санкт-Петербург;

15 место - Республика Карелия;

29 место - Ленинградская область;

42 место - Калининградская область;

60 место - Архангельская область.

64 место - Новгородская область;

70 место - Республика Коми;

80 место - Вологодская область;

82 место - Мурманская область;

85 место - Ненецкий автономный округ.

Потребительский спрос вырос почти во всех российских регионах в 2023 году. В среднем по стране он увеличился на 6,2%. Самый значительный прирост — на 17,2% — произошел в Республике Ингушетия. В Брянской области и Ненецком автономном округе, замыкающих рейтинг, зафиксированы отрицательные значения — -1,9 и -2,4% соответственно.

Напомним, в 2022 году Псковская область занимала 13 место в рейтинге российских регионов по динамике потребительского спроса