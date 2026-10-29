Дмитрий Михайлов: РФ необходим бюджет, кующий победу не только на поле брани, но и в экономическом тылу

Позицию КПРФ о формировании федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов озвучил второй секретарь регионального отделения партии, депутат Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Михайлов на третьей сессии ЗакСа восьмого созыва, которая проходит сегодня, 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат начал свое выступление с поздравления в честь 108-ой годовщины Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.

Дмитрий Михайлов в своем выступлении отразил позицию руководства КПРФ по вопросу главного финансового документа страны — федерального бюджета, который рассматривается сегодня, 29 октября, в Государственной Думе РФ.

«Проект бюджета страны внесен в парламент на фоне войны, направленной на уничтожение русского мира в дни нашего сражения с новоявленным фашизмом, западным империализмом и его прислужниками. Важно осознавать, что нам необходим бюджет, кующий победу не только на поле брани, но и в экономическом, и финансовом тылу. В тылу необходима полноценная поддержка фронта для окончательного разгрома противника. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к нашим сторонникам с призывами, с нашей программой, и к правительству, и к партии власти. Обратился не ради конфронтации в этот сложный период, а ради того, чтобы состоялся полноценный диалог, чтобы был найден выход из тупика дикого капитализма. Но, к сожалению, приходится констатировать, пока что наши призывы и предложения по настоящему не услышаны. И очередным подтверждением этому является внесенный в Думу проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов», - заявил Дмитрий Михайлов.

По мнению депутата, главная негативная особенность бюджета - «не в размере дефицита, а в том, что он покрывается за счет поборов и наращивания долгов», в результате чего только закрепляются стагнация и технологическое отставание.

«Депутаты фракции КПРФ в своей программе предлагают увеличить нагрузку на сверхбогатых и одновременно ее снизить для граждан со средними доходами, и полное освобождение для малоимущих от налогового бремени. Также предлагаем максимальные налоговые льготы для малых и средних предприятий, которые благодаря поборам оказались на грани массового разорения вместе с людьми, которые трудятся в данном секторе. В нашей программе не только заявлена необходимость увеличения доходной части бюджета минимум на 10 триллионов рублей. В ней показаны конкретные источники, благодаря которым можно получить данную сумму уже сейчас, в результате чего отпадет необходимость залезать в долги», - сказал коммунист.

Важный экономический вопрос сегодня — мобилизация всех возможностей, которые способствовали бы технологическому прогрессу и прорыву, продолжил Дмитрий Михайлов и отметил, что, однако, они пока не получают должной поддержки как в целом, так и со стороны федерального бюджета.