 
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 годы

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Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов». Документ № 615-9 правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября.

Доходы федерального бюджета в 2027 г. прогнозируются в объеме 43,3 трлн руб., в 2028 г. - 45,83 трлн руб., в 2029 г. - 48,62 трлн руб. Расходы запланированы в размере 48,74 трлн руб., 50,95 трлн руб. и 53,87 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 5,44 трлн руб. (2,2% ВВП) в 2027 г., 5,12 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2028 г. и 5,25 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2029 г.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, бюджетная политика будет формироваться в логике «бюджетных правил», которые предполагают, что в 2027-2030 годах базовая цена нефти для целей бюджетного правила устанавливается в размере $50 за баррель с выходом на нулевой первичный структурный дефицит бюджета к 2029 году, пишет «Интерфакс»

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2027 году объема ВВП в 248,323 трлн рублей, в 2028 году - 263,724 трлн рублей, в 2029 году - 281,674 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года. 

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