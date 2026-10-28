 
Экономика

Что ждать от рубля в ноябре? Комментарии экспертов

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Рубль укрепился до максимума за последние два с половиной месяца, однако уже в ноябре ситуация может измениться, считает Сергей Селютин, начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции.

Изображение сгенерировано нейросетью

По мнению эксперта, сейчас подходящий момент, чтобы оценить уровень валютной диверсификации портфеля и при необходимости увеличить долю валютных активов.

Укреплению рубля способствовали налоговый период с выплатой нефтяными компаниями квартального налога на дополнительный доход (НДД), крупные дивидендные выплаты экспортеров в октябре – около 400 млрд рублей, а также сохранение ключевой ставки на высоком уровне – 14%.

В ноябре спрос на иностранную валюту может вырасти, в том числе из-за увеличения объёмов покупок в рамках бюджетного правила. Это способно оказать давление на рубль.

Валютная составляющая портфеля помогает снизить риски, связанные с колебаниями курса. Добавить ее можно, например, через покупку юаней на Московской бирже (CNYRUB_TOM) или использование валютных фьючерсов (CNY-12.26).

Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции прокомментировал отношения пары рубль – юань. Напомним, что с начала октября рубль заметно укрепился к юаню: с локального максимума 12,85 руб. 6 октября курс опустился примерно до 12,08 руб. на открытии торгов 28 октября.

«Главная причина – рост цен на нефть. Валютная выручка экспортеров поступает на рынок примерно с двухмесячной задержкой. Два месяца назад Brent стоила около $90 за баррель, а еще двумя месяцами ранее – $75. Поэтому нынешнее укрепление рубля закономерно: экспортеры продают все больше валюты. Сейчас Brent торгуется около $116, примерно на $26 дороже. Значит, в ближайшие два месяца предложение валюты от экспортеров продолжит расти. Рубль поддерживает и разница ставок. Банк России 23 октября второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14%, тогда как ставка RUSFARCNY на юаневом денежном рынке близка к нулю. Такой разрыв делает выгодными сделки кэрри-трейд, то есть заимствования в юанях с размещением средств в рублевых инструментах, а они увеличивают спрос на рубль», - рассказал Михеев.
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