Что ждать от рубля в ноябре? Комментарии экспертов

Рубль укрепился до максимума за последние два с половиной месяца, однако уже в ноябре ситуация может измениться, считает Сергей Селютин, начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции.

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По мнению эксперта, сейчас подходящий момент, чтобы оценить уровень валютной диверсификации портфеля и при необходимости увеличить долю валютных активов.

Укреплению рубля способствовали налоговый период с выплатой нефтяными компаниями квартального налога на дополнительный доход (НДД), крупные дивидендные выплаты экспортеров в октябре – около 400 млрд рублей, а также сохранение ключевой ставки на высоком уровне – 14%.

В ноябре спрос на иностранную валюту может вырасти, в том числе из-за увеличения объёмов покупок в рамках бюджетного правила. Это способно оказать давление на рубль.

Валютная составляющая портфеля помогает снизить риски, связанные с колебаниями курса. Добавить ее можно, например, через покупку юаней на Московской бирже (CNYRUB_TOM) или использование валютных фьючерсов (CNY-12.26).

Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции прокомментировал отношения пары рубль – юань. Напомним, что с начала октября рубль заметно укрепился к юаню: с локального максимума 12,85 руб. 6 октября курс опустился примерно до 12,08 руб. на открытии торгов 28 октября.