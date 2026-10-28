Александр Козловский представил законопроект о возврате товаров, купленных через интернет

Депутат Государственной Думы, руководитель областного отделения Союза промышленников и предпринимателей, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский представил законопроект, уточняющий порядок возврата качественных товаров, приобретённых дистанционно. Об этом депутат пишет на платформе «Макс».
Законопроект вносит изменения в статью 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и статью 11.1 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», уточняет порядок возврата качественных товаров, приобретенных дистанционно. Мы совершенствуем нормативную базу в части защиты прав потребителей во исполнение постановления Конституционного Суда России от 17 февраля 2026 года № 7-П.
Законопроект предлагает закрепить, что покупатель вправе вернуть качественный товар, приобретенный дистанционно, за свой счет любым выбранным им способом.
При этом есть важное условие: продавец должен иметь возможность проверить состояние товара при его получении. То есть свобода выбора способа возврата должна сочетаться с защитой законных интересов продавца.
Вторая часть законопроекта касается информирования покупателя: предлагается обязать продавцов размещать в публичном доступе сведения о праве на возврат, доступных способах возврата, расходах на доставку и связанных с ней рисках.
Покупателю должно быть понятно, как действовать, если товар потребуется вернуть, и какие затраты он при этом понесет.
Комитет по промышленности и торговле поддержал законопроект в первом чтении и продолжит работу над ним перед принятием во втором чтении.