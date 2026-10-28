 
Экономика

Александр Козловский представил законопроект о возврате товаров, купленных через интернет

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Депутат Государственной Думы, руководитель областного отделения Союза промышленников и предпринимателей, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский представил законопроект, уточняющий порядок возврата качественных товаров, приобретённых дистанционно. Об этом депутат пишет на платформе «Макс».

Законопроект вносит изменения в статью 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и статью 11.1 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», уточняет порядок возврата качественных товаров, приобретенных дистанционно. Мы совершенствуем нормативную базу в части защиты прав потребителей во исполнение постановления Конституционного Суда России от 17 февраля 2026 года № 7-П.

«Речь идет о вполне житейской ситуации: человек купил товар через интернет, получил его и по тем или иным причинам решил воспользоваться предусмотренным законом правом на возврат. Но как именно передать покупку обратно продавцу — не всегда понятно. Заказать товар можно из любого населенного пункта, а для возврата продавец, например, предлагает лично приехать в магазин в другом городе. Получается, купить дистанционно можно, а вернуть тем же способом — уже проблема. Право на возврат не должно оставаться только на бумаге. Человек должен иметь реальную возможность им воспользоваться, без необходимости ехать, подчас, за сотни километров», - пишет Александр Козловский.

Законопроект предлагает закрепить, что покупатель вправе вернуть качественный товар, приобретенный дистанционно, за свой счет любым выбранным им способом.

При этом есть важное условие: продавец должен иметь возможность проверить состояние товара при его получении. То есть свобода выбора способа возврата должна сочетаться с защитой законных интересов продавца.

Вторая часть законопроекта касается информирования покупателя: предлагается обязать продавцов размещать в публичном доступе сведения о праве на возврат, доступных способах возврата, расходах на доставку и связанных с ней рисках.

Покупателю должно быть понятно, как действовать, если товар потребуется вернуть, и какие затраты он при этом понесет.

«Еще раз подчеркну: речь идет о возврате товара надлежащего качества. Мы не предлагаем сделать такой возврат бесплатным для покупателя. Мы предлагаем понятный порядок, который позволит человеку воспользоваться своим правом, а продавцу — получить товар и проверить его состояние», - отметил депутат.

Комитет по промышленности и торговле поддержал законопроект в первом чтении и продолжит работу над ним перед принятием во втором чтении.

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