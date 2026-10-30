Фермеру нужен прилавок

В Пскове на месте бывшего «Белорусского рынка», расположенного между улицами Ленина и Карла Маркса, собираются построить фермерский рынок. Проект инвестора ООО «Палкинские ряды», одобренный на Совете по инвестициям, планируется реализовать к 2029 году. Подробности о будущем фермерском рынке, а также о том, где и как реализуют свою продукцию местные фермеры и ремесленники сегодня, узнала Псковская Лента Новостей.

Фото Андрея Николаева

На месте Торга

Что известно о фермерском рынке? Это будет современное помещение в центре Пскова, на улице Карла Маркса, 1А. Объем инвестиций составит 245 миллионов рублей. Рынок будет представлять собой комфортный крытый павильон площадью 2000 кв. м с продуманной системой вентиляции и отопления, где расположатся 100-метровые ряды с фермерскими и ремесленными товарами, кафе, площадками для проведения мастер-классов.

«Желание построить именно такой объект связано с тем, что инвестор сам занимается сельским хозяйством (зерноводством, животноводством). В Палкинском районе у него достаточно большое количество сельскохозяйственных предприятий. Поэтому появилась идея сделать объект, который позволит реализовывать фермерскую продукцию, производимую в Псковской области», — рассказал директор ООО «Палкинские ряды» Дмитрий Думназев.

По его словам, это объект, уникальный для нашего региона. Все работающие на сегодняшний день рынки — устаревшего формата; это будет здание с хорошей архитектурой и современным внутренним наполнением. Кроме того, торговля на этом месте имеет глубокие корни, и история его тесно переплетена с историей города. В Средневековье на этом месте был Торг, а в 90-е годы прошлого века тоже располагались торговые ряды. «Идея инвестора совпала с желанием правительства региона построить на этом месте объект торговли. Но не просто торговый центр или сетевой ритейл, а сделать это площадкой сбыта для фермеров», — сказал он.

Для того чтобы оценить востребованность объекта, в прошлом году инвестор провел серьезное маркетинговое исследование, в рамках которого состоялись опросы фермеров, жителей и гостей города. Результат оказался позитивным — большинству респондентов проект интересен.

Объект планируется построить до 2029 года. «Такие сроки обозначены в нашем инвестиционном соглашении с правительством. Территория достаточно сложная с точки зрения охранных обязательств. Здесь, прежде чем делать окончательные проектные решения, нужно было проводить раскопки. Соответственно, мы к ним готовились. В этом году мы их начали. Вероятнее всего, продолжатся они весной следующего года и будут завершены. Только после этого будет окончательный проект и начало строительства. Строительные работы тоже не быстрые с учетом сложности объекта».

Помимо строительства здания, у инвестора большие планы по благоустройству территории. «Более 70% доли земельного участка — это прогулочные зоны, парковочные места, детские площадки и зоны озеленения. Поэтому срок — 2029 год. Если будет возможность реализовать это раньше, мы будем только рады», — сказал Дмитрий Думназев.

Что касается условий торговли на новом рынке, то, по словам директора ООО «Палкинские ряды», это аренда торговых мест: постоянная или сезонная. «Места будут предоставляться уже с оборудованием. Внутреннюю технологическую часть мы будем создавать самостоятельно. Кроме того, у нас есть садоводы, огородники. Мы хотим, чтобы местные жители могли реализовать свою продукцию, и площадка стала для них точкой открытой торговли. Возможно, это будут сезонные места в летний период, организованные в уличном пространстве, а возможно — во внутреннем», — сказал он.

Также внутри обязательно будет гастрономическая зона — фудкорт, кафе, посадочные места. «Таких объектов рыночной торговли уже много по стране. Они достаточно эффективны и интересны. Сейчас только прийти на рынок и что-то купить — этого уже недостаточно. Нужно прийти, попить кофе, что-то вкусное поесть, походить по рядам, закупить вкусных продуктов. Причем мы бы не хотели, чтобы там были обычные продукты, которые есть в сетевом ритейле. Хочется, чтобы это все-таки была концентрация именно фермерской продукции», — подчеркнул Дмитрий Думназев.

Изображение: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Без посредников

«Сегодня одной из основных трудностей небольших сельских хозяйств остается сбыт продукции. Вырастить овощи, произвести молоко или изготовить качественный сыр — лишь половина дела. Не менее важно найти покупателя и обеспечить регулярные продажи. Фермерский рынок поможет решить эту задачу», — прокомментировала идею директор АНО «Центр компетенций» Светлана Кузьмина.

Специализированная фермерская розница действительно часто остается нишевой: есть ярмарки выходного дня, отдельные лавки, но постоянных магазинов с местной продукцией немного. А сегмент именно «свежей» продукции — скоропортящейся, с коротким сроком хранения — еще уже. Поэтому некоторые торговые точки торгуют продукцией из сырья, закупленного у фермеров. Например, сеть магазинов «Губа не дура» предлагает покупателям мясные и рыбные деликатесы собственного производства из мяса и рыбы, приобретенных у псковских аграриев, в том числе у фермерских хозяйств.

Новый фермерский рынок позволит производителям реализовывать свою продукцию напрямую, без длинной цепочки посредников. «Это позволит им получать большую долю дохода от продажи товаров, а покупателям — приобретать свежие продукты с понятным происхождением. Особенно важен такой рынок для небольших фермерских и личных подсобных хозяйств, которым сложно самостоятельно выйти на крупные торговые площадки. Возможность арендовать торговое место, участвовать в сезонных ярмарках или продавать продукцию через сельскохозяйственный кооператив сделает рынок доступнее для сельских производителей», — отметила директор АНО «Центр компетенций».

Светлана Кузьмина также отметила, что для жителей Пскова появление фермерского рынка означает более широкий выбор местной продукции, возможность познакомиться с ее производителями и приобрести продукты непосредственно у тех, кто их выращивает и изготавливает. Для фермеров — это дополнительные продажи, новые покупатели и возможность развивать собственное дело. Для региона — поддержка сельского предпринимательства, расширение рынка сбыта местной продукции и укрепление связей между городом и селом.

На рынке удобнее

Фермер из Псковского района Лариса Никандрова, автор бренда «Сырная Лиса», — активный участник ярмарок и фестивалей. «По возможности стараемся выезжать на все мероприятия. Участвуем в областных и районных ярмарках. Хотелось бы, чтобы они были почаще, а не только осенью», — сказала она.

Фото Анны Тягуновой

В последнее время фермеры продают не только сыр, но и мясо. «Мы выращиваем бычков, а реализовать мясо говядины можем только на осенних районных и областных ярмарках. Конечно, у меня есть свои клиенты, регулярно собираем заказы и продаем. Но гораздо удобнее было бы, как в былые времена, приехать на центральный рынок со своим мясом и там продавать. Ветеринарами проверено, клейма поставлены, чтобы люди не сомневались», — отметила она.

Поэтому идею создания фермерского рынка она считает хорошей. Пока планов «на дальние перспективы» не строит, но думает, что вполне возможно объединяться с другими фермерами, чтобы продавать свою продукцию на этой площадке. «Я специализируюсь на одной группе сыров, другие — на другой, третьи — еще что-то продают. Поставили бы продавца, привезли свою продукцию. И человек получал бы хорошую зарплату плюс бонус за продажи, и покупатели были бы уверены, что это точно фермерское», — сказала она.

Идея с проведением на площадке фермерского рынка мастер-классов Ларисе тоже нравится — на своем участке в Псковском районе она строит отдельное помещение именно для этих целей. «Почему бы и нет? У нас люди капусту квасить не умеют, пироги печь — тоже. Не надо даже ничего выдумывать — достаточно предложить такие элементарные вещи. И придут целыми семьями — с папами, мамами, бабушками. И бабушки еще рекомендации какие-нибудь дадут. Можно и мастер-классы проводить, и чайку попить потом, и задушевную беседу провести», — уверена она.

Наши, а не приезжие

Фермер из Печорского района Нина Комарова свою продукцию — мед и производные от него — продает постоянным клиентам, а также через свою торговую точку. «Наша продукция — это медовые напитки: квас, линейка сытных медов с натуральными добавками. Продукты пчеловодства и средства на их основе, в том числе мази, бальзамы. У нас есть постоянные клиенты. В прошлом году даже меда не хватило — очень быстро реализовали. В этом году меда побольше. Плюс у нас открылось кафе, и основное место реализации теперь там. Также нашу продукцию берет Печорский монастырь — она продается в монастырских рядах. На ярмарки, к сожалению, очень редко ездим», — рассказала она.

Но если в Пскове будет фермерский рынок, то продукция пчеловода там будет обязательно. «Во-первых, мне кажется, что пока в Пскове такого места, где бы были представлены только фермеры, нет. Проект я видела. В плане создания условий, я думаю, будет все прекрасно и замечательно. Там же, помимо рынка, планируются еще и развлекательные истории. Очень классно, если этот проект реализуется и действительно там будут продавать свою продукцию наши фермеры, а не кто-то из приезжих», — сказала Нина Комарова.

По ее словам, в поселении, где она живет, создан кооператив производителей. «У нас и яблоки, и баранина, и медовая продукция, и производство соков. Поэтому я думаю, от кооператива у нас там будет большая точка», — заметила фермер.

Фермерский рынок в Пскове удобен и для ягодников из Печорского района. «Свою малину мы в Санкт-Петербург, а тем более в Москву возить не можем — она долго не хранится. Даже ночь не выдерживает. Не собираем ее и рано утром, потому что роса, она мокрая. Обычно только с десяти часов ее начинаем собирать», — поясняет владелец малиновой фермы Светлана Ефимова.

Основной путь реализации ягоды — через посредников. «Девочки с рынка “Нива” к нам приезжают. Мы ее собираем по 20–30 кг, бывает — по 50, когда у них заказы есть. Помимо свежих ягод, у нас еще много продуктов переработки: лечо, аджика, компот, варенье», — пояснила она.

Поэтому новая точка продаж в Пскове придется очень кстати. «Мне очень понравился проект. В принципе, мы люди непривередливые — нам самое главное, чтобы место было», — добавила она.

Пятачок для мастеров

Помимо фермерских рядов, на новом рынке будет место и местным ремесленникам. Правда, в вопросах продажи изделий народных промыслов есть свои тонкости.

«Реализую свой товар у себя в мастерской. Я самозанятая, процесс продаж без проблем проходит на моей территории. Если я свой товар отдаю — практически во всех местах 100% накрутка сверху. Мне такой вариант неинтересен, поэтому я ни с кем не работаю», — рассказала руководитель мастерской «Белая Сова» Катерина Белоусова.

Фото Александра Елисеева

Мастер занимается росписью по дереву. «У меня не такой большой поток товаров», — пояснила она. Поэтому торговать своими изделиями на новом рынке пока не планирует, как и проводить там мастер-классы. «Псковичи на мои предложения откликаются не часто. Мои мастер-классы больше интересны туристам из Москвы и Питера», — сообщила она.

По ее словам, большинство мастер-классов сводится к тому, что «взял одну штучку, прилепил к другой, и получилось красиво». «На самом деле это не ремесло. Гораздо интереснее, когда ты на гончарке сел на 2–3 часа, погрузился в глину. Или осваиваешь ткачество. Было бы интересно, если бы это были ремесленные мастерские — большие помещения, где поставят ткацкие станки, посадят ткачих, которые будут там работать. И к таким ткачихам будут приходить люди на мастер-классы», — предложила она.

По ее словам, найдется много ремесленников, которым это будет интересно. «Ко мне на днях подходила учительница в Изборске, которая вела ткачество. У нее есть несколько ткацких станков, ей нужно из школы их забрать, а куда их деть? Если бы было такое красивое помещение, туда бы туристы заходили посмотреть на тканые работы, на то, как люди работают на ткацких станках. Также можно было бы мастер-классы проводить. Но по окупаемости это должна быть какая-то некоммерческая история, потому что если там аренда будет баснословная, то ничего не получится», — считает она.

Впрочем, другие коллеги по цеху рады перспективе открытия новой торговой площадки. «Чудесная идея. Потому что ремесленники могут только арендовать домики в Детском парке. Но это довольно далеко от туристической тропы — от Кремля, где все автобусы “кучкуются“ с туристами. А там — все-таки стоянка туристических автобусов, через дорогу Кремль. Вот бы они заворачивали к мастерам с аппетитом», — сказала мастер-кукольница Алла Фомченко.

По ее словам, арендная плата за домики довольно высокая, «не все тянут». «Вы же видите в Детском парке — три-четыре домика работают. А мастеров у нас по области насчитывается 2400!», - напомнила она.

В основном Алла Фомченко реализует продукцию через арендованную торговую точку, где сама продает свои изделия. «Стою как добросовестный арендатор в Детском парке. И могу себе это позволить, потому что у меня кукла-травница — на ура расходится. Местные травы. Причем набиваю в каждую куколку отдельную траву. Сразу ясно по запаху, где душица, где мелисса, где полынь. И народ с аппетитом берет. Это же ароматерапия и сувенирчик. Там на каждом фартучке у куколки надпись „Псков“», — рассказала она.

Иногда куколок заказывают большими партиями. Например, в конце мая заказали 500 штук, чтобы вручить участникам мероприятия. Можно найти изделия псковички и на выставке «Россия» в Москве. А вот в соцсетях Алла Фомченко свои товары не продает. «В интернете я боюсь по незнакомым ссылкам переходить. Чтобы наладить сбыт в соцсетях, надо быть очень продвинутым человеком, а я практически компьютерный чайник», — говорит она.

Поэтому идею фермерского рынка считает очень удачной: «Если стоимость аренды будет демократичной — пойдет процесс. Давно добиваюсь, чтобы какой-то пятачок для мастеров организовали - поближе к туристам. Ведь наши ремесленники развивают туризм. Народные традиции — это ни больше ни меньше вопрос национальной безопасности. Потому что дети сейчас подрастают на всяких лунтиках. Лабубу, а своих сказочных персонажей они практически не знают. Вот Баба-яга на прилавке сидит. Все говорят: „Она один лапоть потеряла“ — то есть первоисточники народ забыл: и дети, и взрослые».

Одним словом, пока проект фермерского рынка в центре Пскова кажется востребованным и удачным: проект учитывает исторический контекст места, включает гастрономическую и ремесленную зоны. Но главное - он даст местным фермерам постоянную площадку для прямых продаж без посредников, покупателям — свежую продукцию с понятным происхождением, а городу и области — новые рабочие места и возможности поддержки сельского предпринимательства.

Светлана Синцова