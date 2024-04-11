Экономика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о завершении декларационной кампании в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В Псковской области завершается декларационная кампания. До 2 мая 2024 года отдельные категории псковичей-налогоплательщиков обязаны отчитаться о доходах, полученных в прошлом году. Кого это касается? На какие особенности следует обратить внимание при декларировании доходов в этом году? Какая ответственность предусмотрена Налоговым кодексом в случае непредоставления декларации в установленный срок? Сколько уже поступило налоговых деклараций в налоговые органы Псковской области?

На эти и другие вопросы сегодня ответят: