Экономика

Более 28 тысяч налоговых деклараций за 2023 год подали в псковское УФНС

Более 28 тысяч налоговых деклараций за 2023 год поступило в управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области. Об этом рассказал заместитель руководителя регионального УФНС Алексей Салтыков сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На сегодняшний день налогоплательщики Псковской области предоставили более 28 тысяч налоговых декларации по форме 3-НДФЛ. Все плательщики делятся у нас на две категории. Первая категория – это индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, для которых декларирование доходов по итогам прошлого года стало привычным делом и не требует определенных напоминаний. Вторая категория – это те, кто по сути не относится к разряду индивидуальных предпринимателей. В первую очередь это граждане, которые продали недвижимое и движимое имущество, у которых минимальный срок владения составляет менее 5 или 3 лет соответственно», - поделился Алексей Салтыков.

В этом году срок представления декларации приходится на 2 мая. После этого срока налогоплательщик будет привлечен к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации.