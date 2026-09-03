Российский рынок сбережений в 2026 году может вырасти на 8% — ВТБ

Объем средств, привлеченных российскими банками от населения, по итогам 2026 года увеличится на 8,1% и достигнет 71 трлн рублей. В 2027 году рынок может сохранить набранные темпы — рост на уровне 8% приведет объем сбережений к 77 трлн рублей. Такой прогноз представил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Фото: пресс-служба ВТБ

По его словам, устойчивая динамика рынка отражает изменение модели поведения населения: накопительные продукты становятся не временным решением, а базовым инструментом долгосрочного финансового планирования. «Клиенты диверсифицируют свои сбережения, сочетают краткосрочные и долгосрочные депозиты, активно используют накопительные счета для ежедневного управления финансами», — отметил Шаехов.

По оценке ВТБ, такая модель поведения формирует предпосылки для сохранения тенденции рынка сбережений в среднесрочной перспективе.