 
Экономика

Российский рынок сбережений в 2026 году может вырасти на 8% — ВТБ

0

Объем средств, привлеченных российскими банками от населения, по итогам 2026 года увеличится на 8,1% и достигнет 71 трлн рублей. В 2027 году рынок может сохранить набранные темпы — рост на уровне 8% приведет объем сбережений к 77 трлн рублей. Такой прогноз представил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. 

Фото: пресс-служба ВТБ

По его словам, устойчивая динамика рынка отражает изменение модели поведения населения: накопительные продукты становятся не временным решением, а базовым инструментом долгосрочного финансового планирования. «Клиенты диверсифицируют свои сбережения, сочетают краткосрочные и долгосрочные депозиты, активно используют накопительные счета для ежедневного управления финансами», — отметил Шаехов.

По оценке ВТБ, такая модель поведения формирует предпосылки для сохранения тенденции рынка сбережений в среднесрочной перспективе.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026