 
Экономика

Псковский ИП предстанет перед судом за неуплату налогов на 4 млн рублей

0

Уголовное дело против индивидуального предпринимателя за уклонение от уплаты налогов направили в суд после завершения расследования в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СК.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области провел расследование по части 1 статьи 198 УК РФ.

По версии следствия, предприниматель умышленно внес недостоверные сведения за 2023 год в налоговую декларацию при упрощенной системе налогообложения. Он существенно занизил свои доходы за отчетный период и уклонился от уплаты налога на сумму свыше 4 млн рублей.

В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. Сейчас следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026