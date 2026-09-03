Псковский ИП предстанет перед судом за неуплату налогов на 4 млн рублей

Уголовное дело против индивидуального предпринимателя за уклонение от уплаты налогов направили в суд после завершения расследования в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СК.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области провел расследование по части 1 статьи 198 УК РФ.

По версии следствия, предприниматель умышленно внес недостоверные сведения за 2023 год в налоговую декларацию при упрощенной системе налогообложения. Он существенно занизил свои доходы за отчетный период и уклонился от уплаты налога на сумму свыше 4 млн рублей.

В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. Сейчас следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.