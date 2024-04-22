Экономика

Стабильный рост фиксируют 17% псковских предпринимателей

У 17% предпринимателей в Псковской области наблюдается стабильный рост. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв, ссылаясь на данные проведенного опроса. Сегодня, 23 апреля, бизнес-омбудсмен представил депутатам Псковского областного Собрания краткую версию доклада о деятельности в 2023 году.

Аркадий Мурылёв обобщил обращения предпринимателей и выделил системные вопросы, сообщила Псковской Ленте Новостей помощница омбудсмена.

«В 2023 году сформировалось 5 категорий системных обращений, среди которых обращения, связанные с проблемами размещения НТО, с проверочными мероприятиями контрольно-надзорных органов, с взаимодействием с налоговыми органами, споры по земельным вопросам и проблемы взаимодействия с естественными монополиями» - озвучил Аркадий Мурылев.

В 2023 году уполномоченный традиционно провел оценку влияния контрольно-надзорной деятельности на субъекты малого и среднего предпринимательства в регионе. В прошлом году 8 ведомств провели в отношении предпринимателей 3176 проверочных мероприятий, для сравнения в 2022 году их число составляло 1628. По итогам проверок в 2023 году контрольно-надзорными органами вынесено 627 постановления о назначении административного наказания в отношении предпринимателей региона.

В рамках своего выступления Аркадий Мурылев озвучил результаты общероссийского мониторинга о состояния бизнеса в России среди предпринимателей.

Согласно проведенному опросу, в Псковской области у 17% уже наблюдается стабильный рост, почти у 84% - более или менее стабильное состояние, вместе с тем имеются 24%, у кого все-таки плохое положение бизнеса. Только 17% респондентов серьезно затронули санкции, а 27,6% нашли новые рынки в России.

«Одними из наиболее актуальных проблем, по мнению респондентов, на конец 2023 года оставались – спад внутреннего спроса, рост издержек, дефицит кадров, дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, сложности доставки и транспортировки по импорту, административная и налоговая нагрузка, сложности при экспорте, кредитная нагрузка, сложности с госконтрактами, неплатежи контрагентов» - указал бизнес-омбудсмен.

В заключение Аркадий Мурылёв акцентировал внимание на предложениях по улучшению предпринимательского климата в регионе, в том числе по изменению регионального и федерального законодательства.

По итогам выступления доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области единогласно согласован и принят к сведению депутатами Псковского областного Собрания.