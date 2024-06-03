Экономика

Увеличение налоговых ставок поддержали депутаты областного Собрания

Пакет федеральных законопроектов о совершенствовании налоговой системы поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Федеральный законопроект предполагает совершенствование системы налогообложения, в частности, через введение прогрессивной шкалы и рост ставок по ряду налогов. Перед рассмотрением в Госдуме пакет законопроектов направили во все регионы для сбора мнений и предложений.

Кроме того, как ранее сообщал вице-спикер Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков, обсуждаемым законопроектом предусмотрено стимулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства за счет уменьшения страховых взносов. Предусмотрены и другие льготы для предприятий, которые инвестируют в производство.

Присутствующие на сессии депутаты поддержали изменения Налогового кодекса РФ единогласно.