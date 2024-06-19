Экономика

Игорь Савицкий: Зарплата работников муниципальных предприятий должна быть выше средней

Зарплата работников стратегически важных муниципальных предприятий должна быть выше средней. Об этом известный псковский промышленник Игорь Савицкий сказал в программе «Армрестлинг» эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов заявил, что средняя зарплата сотрудника «Псковских тепловых сетей» составляет около 47 тысяч рублей. «Мы вынуждены держать какую-то конкурентную планку», – отметил он.

В ответ Игорь Савицкий высказал мнение, что оплата труда на муниципальных предприятиях должна быть выше, чем в бизнесе.

«Оплата труда у вас должна быть лучше, чем у нас. Если от нас побегут люди – город не остановится. От вас побегут – все встанет, мы останемся без тепла. Нельзя привязывать среднюю заработную плату к "Теплосетям", она должна быть выше, иначе мы потеряем контроль над важной стратегической точкой города», – сказал он.

Игорь Максимов назвал это «золотыми словами».

«Золотые слова, но, к сожалению, это не все понимают. И даже за это приходится бороться, приходится доказывать это контрольным и тарифообразующим органам», – заключил директор предприятия.

Программа «Армрестлинг» вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 июня. Речь пошла об эффективности и прозрачности муниципальных предприятий. С видеоверсией программы можно ознакомиться по ссылке ниже.