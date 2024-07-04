«Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Александр Братчиков. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 июля.
Тема сегодняшнего эфира: «Экономика России – на грани пропасти?». В прямом эфире столкнулись позиции генерального директора холдинга NPN Игоря Савицкого и председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александра Братчикова.
По традиции программу «Армрестлинг» провел главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.