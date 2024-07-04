Экономика

Сделано в Великих Луках. ЛОНГРИД

Город Великие Луки на протяжении многих лет носит звание индустриального центра Псковской области. Здесь расположены порядка 40 предприятий, которые работают в сфере электротехнической и кабельной промышленности, машиностроения-производства машин и оборудования, пищевой промышленности. Крупные великолукские заводы играют важную роль в экономике региона и России в целом. Что именно производят в Великих Луках? Где это используется? Сколько рабочих мест предоставляют предприятия? Псковская Лента Новостей подготовила лонгрид с подробностями.