Экономика

«Титан-Полимер» будет усиливать работу по подготовке кадров для химической отрасли

Псковский завод «Титан-Полимер» будет усиливать работу по подготовке кадров для химической отрасли. Об этом сообщил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», вице-президент Российского союза химиков, член координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Сутягинский на пресс-конференции в Пскове.

Работой по созданию инжинирингового центра «Титан Полимер» занимается «в связке с ПсковГУ». «Мы предоставим возможность не только проходить практику студентам, но планируем еще плотнее работать с школами и гимназиями, чтобы поднять престиж химии, популяризировать эту профессию», - сказал Михаил Сутягинский.

Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» отметил, что работа в области подготовки кадров является для группы компаний стратегической. Поэтому планируется не только создание инжинирингового центра в Пскове, но и взаимодействие его специалистов с коллегами из такого центра в Омске, обмен компетенциями.

«Нам нужны не только химики. Нам нужны другие профессии и специальности: электрики, механики, те, кто занимается водоподготовкой, водоотведением», - сказал он.

Важным в программе инжинирингового центра станет экологическое направление: группа компаний ведет активную работу по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. «За 20 лет в своих производственных мощностях мы снизили выбросы в несколько раз. Эту работу продолжаем», - подчеркнул Михаил Сутягинский.