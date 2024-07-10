Экономика

Осенью в Пскове состоится конкурс проектов молодых ученых-химиков

Осенью в Пскове в рамках Международной научно-практической конференции «Химия, технология и инжиниринг полимерных материалов» состоится конкурс проектов молодых ученых-химиков. На конкурс принимаются проекты по производству полимеров и их переделов. Об этом сообщил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», вице-президент Российского союза химиков, член координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Сутягинский на пресс-конференции в Пскове.

По его словам, это второй конкурс студенческих проектов на премию ГК «Титан». Первый прошел в марте в Омске. «Проекты команд из 12 регионов показали высокий уровень предложений по тематике, которую мы задали. Первое место занял Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ)», - рассказал Михаил Сутягинский.

Он отметил, что конкурс показал «огромное количество заинтересантов — ребят, которые готовы дальше продолжать работу, повышать свою компетенцию». «Эти направления настолько интересны, что мы решили не откладывать конкурс на следующий год. И в связи с тем, что в Псковской области реализуется проект по созданию Инжинирингового центра, провести конкурс в Пскове», - сказал он.

Михаил Сутягинский уверен, что в Пскове команд-участниц будет гораздо больше.

В рамках второго конкурса особое внимание будет уделено экологичности проектов и вторичной переработке с последующим созданием товарной продукции. У проектных команд, которые примут участие в конкурсе, будет возможность разработать технологии и решения для получения материалов с уникальными эксплуатационными характеристиками с последующим применением в самых различных отраслях, в том числе строительстве и дорожной индустрии.

Студенческие проекты могут обеспечить в недалеком будущем выпуск новых востребованных материалов на территории особой экономической зоны «Моглино».

Принять участие в конкурсе могут команды из 3-4 человек, возраст которых достиг до 18 до 30 лет. Заявки принимают до 30 сентября. Команды, вышедшие в финал, получат денежные премии и подарки. А команда-финалист - право на заключение договора на проведение научно-исследовательских работ на предприятиях ГК «Титан».

Подробнее на сайте конференции>>>