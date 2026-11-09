Российские банки увеличат выплаты кешбэка клиентам по итогам года

Совокупный объём кешбэка, который российские банки выплатят клиентам по итогам 2026 года, вырастет на 25 млрд рублей и составит 470–480 млрд рублей. Рост обеспечат за счёт более точечной настройки программ лояльности — банки перенаправляют бюджеты в наиболее востребованные категории трат, партнёрские акции и персональные предложения.

Участники рынка отмечают, что клиенты стали более рациональны в выборе условий: пользователи сравнивают предложения разных банков, выбирают категории с максимальной доходностью и распределяют покупки между несколькими картами.

По данным ВТБ, около 85% клиентов сознательно выбирают категории, в которых наиболее часто делают покупки или планируют покупать в ближайший месяц. В результате конкуренция между банками смещается от самого факта наличия карты к доле повседневных операций клиента по этой карте.

Наиболее востребованной категорией у держателей карт остаются супермаркеты — их доля в тратах клиентов растёт с сентября прошлого года. В число популярных категорий также входят аптеки, кафе и рестораны, а также кешбэк «за все покупки», спрос на который зависит от сезона. В сентябре аптеки вновь вошли в тройку самых востребованных категорий как в массовом, так и в премиальном сегменте.

Участники рынка также расширяют трактовку программ лояльности за пределы кешбэка за покупки. Например, она может включать кешбэк за транзакционную активность и доходы по вкладам и накопительным счетам, а также другие формы вознаграждения.

«Клиент голосует рублём. Если он видит более выгодное предложение, он быстро перестраивает своё поведение», - подчеркивает начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.