Экономика

Цены восстановленных смартфонов в России подскочили на 40%

На рынке восстановленных смартфонов установилось двоевластие. Прошлогодний лидер этого сегмента – Samsung – вернул себе утраченные позиции и по итогам второго квартала текущего года фактически догнал Apple. Об этом свидетельствуют данные продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон

Apple и Samsung стабильно остаются самыми популярными брендами восстановленных смартфонов у россиян, однако если в прошлом году корейский производитель обгонял своего американского конкурента, то в первом квартале 2024 года Apple вырвался вперёд.

А вот по итогам второго квартала на рынке установился паритет. В натуральном выражении доли Apple и Samsung в общем объёме продаж восстановленных смартфонов составляют почти по 32%. Однако в денежном выражении Apple стабильно удерживает лидерские позиции.

Самыми востребованными моделями у Apple стали iPhone 11 (128 Гб), iPhone 12 (128 Гб) и iPhone 12 Pro Max (256 Гб). У Samsung наибольшим спросом пользуются модели среднего ценового сегмента: Galaxy A12 (64 Гб), Galaxy A10 (32 Гб), а также флагман 2021 года Galaxy S21 Ultra 5G (128 Гб).

Следующими по популярности как в натуральном, так и в денежном выражении стали смартфоны Xiaomi. Лидеры у Xiaomi - Redmi Note 9 (64 Гб), Redmi Note 10S (128 Гб) и Redmi 9 (64 Гб).

Самый высокий прирост в продажах показали смартфоны Realme: год к году они выросли на 357% в штуках и на 345% в деньгах.

В целом россияне стали платить за среднестатистический восстановленный смартфон на 40% больше, чем год назад. Если в апреле-июне 2023 года средняя стоимость такого телефона составляла 16 780 рублей, то в аналогичном периоде текущего года – 23 630 рублей.

Динамика продаж восстановленных смартфонов в розничной сети МегаФона повторяет мировые тренды: в последние 5 лет глобальные продажи смартфонов на вторичном рынке уверенно растут, в то время как спрос на новые смартфоны в последние годы замедляется. Во втором квартале 2024 года продажи восстановленных смартфонов в розничной сети МегаФона выросли более чем в 2 раза в штуках и почти в 3 раза в деньгах по отношению к аналогичному периоду прошлого года.