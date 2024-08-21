Экономика

Экскурсия на завод «Титан-Полимер». ФОТОРЕПОРТАЖ

В особой экономической зоне «Моглино» Псковского района состоялась экскурсия на завод «Титан-Полимер» для главы Псковского района Натальи Федоровой и руководителей Общественной палаты Псковской области Александра Седунова и Надежды Васильевой.

Генеральный директор завода Кирилл Неретин и заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов представили гостям макет перспективного развития предприятия, ознакомили с этапами и особенностями производства, а также продемонстрировали работу специалистов отдела контроля качества заводской лаборатории.

Подробнее об экскурсии на завод «Титан-Полимер» — в фоторепортаже Александра Елисеева.