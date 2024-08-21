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Экономика

Экскурсия на завод «Титан-Полимер». ФОТОРЕПОРТАЖ

21.08.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

В особой экономической зоне «Моглино» Псковского района состоялась экскурсия на завод «Титан-Полимер» для главы Псковского района Натальи Федоровой и руководителей Общественной палаты Псковской области Александра Седунова и Надежды Васильевой. 

Генеральный директор завода Кирилл Неретин и заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов представили гостям макет перспективного развития предприятия, ознакомили с этапами и особенностями производства, а также продемонстрировали работу специалистов отдела контроля качества заводской лаборатории.  

Подробнее об экскурсии на завод «Титан-Полимер» — в фоторепортаже Александра Елисеева.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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