Экономика

Первая ягода: с помощью нового комбайна фермер из Псковского района собрал урожай черной смородины

В этом году у фермера из Псковского района Александра Кривенкова был первый урожай черной смородины. Всего две тонны с целого поля. Но фермер рад даже таким небольшим объемам - заложенный в позапрошлом году сад принес первые плоды. А собрать ягоду максимально быстро и с минимумом потерь позволил специальный комбайн, приобретенный на средства гранта. О том, как бесхозные земли превращаются в ягодные сады и как развитию фермерского хозяйства способствуют меры господдержки, узнала Псковская Лента Новостей.

У фермеров Александра и Галины Кривенковых в Псковском районе два участка земли, на которых ровными рядами высажены кусты черной смородины. Ягодные сады — еще молодые, но уже приносят первые плоды начинающим фермерам.

От цветов к ягодам

Впрочем, Александру работа на земле знакома с детства. Мужчина рассказал, что вырос в деревне: «Родители держали хозяйство: у нас были куры, овцы, корова. И картошку сажали на своем участке, и сено заготавливали. Поэтому сельхозработы для меня не новы».

К выращиванию ягод мужчина пришел не сразу, хотя растениеводством они с женой увлечены уже лет двадцать. Сначала занимались хвойниками, потом - цветами. «У нас была самодельная теплица, выращивали однолетки: петунью, бархатцы, цинерарии. Родной дядя супруги — агроном — нас растормошил, и один год пробовали заняться выгонкой тюльпана. С цветоводства все закрутилось-завертелось», - отмечает фермер.

Идею стать садоводами подкинули родные и друзья. Брат супруги Галины посадил яблоневый сад. А друг Александра из Белоруссии - черную смородину на 20 гектарах. «Товарищ из Верхнедвинского района. Это в 80 км от Себежа, где мы тогда жили. Как-то мы были в гостях у него. Насмотрел. Понравилось. Мы с ним разговорились...» - вспоминает Александр Кривенков.

После поездки в Белоруссию супруги тоже решили заняться посадкой черной смородины. Приобрели участок земли в Псковском районе. Год потратили на его разработку - выкорчевали все деревья и кусты. Александр говорит, что местные жители, которые ходили в этот бурелом по грибы, даже ругались с ним - «что с полем натворил».

Теперь фермера никто не упрекает. На 28 гектарах ровными рядами высажены аккуратные кустики смородины. Посадочный материал приехал в Псковскую область из Белоруссии - из питомника того самого приятеля, чьи ягодные поля так впечатлили Александра. «Это сорт Церера, наиболее подходящий для нашего региона», - поясняет фермер.

А в прошлом году по другую сторону дороги был заложен еще один небольшой ягодный сад - площадью 5 гектаров. Это участок супруги Александра - Галины Кривенковой. В этом году на небольших кустиках уже стали появляться ягоды, так что в следующем - и с этого участка фермеры будут собирать урожай.

Первый комбайн

На момент закладки ягодного сада у Александра Кривенкова был трактор, пропалыватель и гербецидный опрыскиватель. Но большим подспорьем для успеха проекта стала господдержка. Супруга Александра - Галина приняла участие в грантовом конкурсе, который проводил региональный комитет по сельскому хозяйству, и вошла в число победителей.

На грант в размере 5 млн рублей была приобретена техника: новый трактор, двухтонный прицепной опрыскиватель и полурядный, тоже прицепной, комбайн для сбора ягод.

В Псковском районе такого комбайна нет ни в одном хозяйстве. «Ягоду он не мнет. Там работает все на гидравлике и все можно регулировать», - отвечает на мои вопросы фермер.

Комбайн идет между кустами и приподнимает лежачие ветки, ягода снимается специальными валами, а для очистки от листьев и мусора работает вентилятор.

«Скорость вращения валов, которые снимают ягоду, мы регулируем. Если я вижу, что обороты слишком большие, и ягоду начинает откидывать мимо транспортера, то мы их чуть сбавляем. По техническим характеристикам, заявлено 95-98% сбора. Но в этом году у нас ягоды много осталось на поле. Проблема молодых кустов - у них ягода находится еще низко. А у комбайна стол с транспортером, на который ягода счесывается, ниже 30 см от земли не опускается. Но потом ветки разрастутся и счесывание будет проходить над столом».

По словам Александра Кривенкова, без господдержки вряд ли к первому урожаю удалось бы приобрести комбайн. А значит, либо пришлось бы собирать ягоду вручную, либо она бы осталась на поле.

Благодаря новому оборудованию, сезон сбора «отработали без проблем»: «В этом году урожай хоть небольшой, но был. Мы собрали со своего поля около двух тонн ягод. Когда нормально кусты сформируются и вступят в плодоношение — порядка 3-4 тонн можно брать с гектара. А тут со всего поля два. Но по крайней мере с помощью нового трактора и нового комбайна мы всю ягоду собрали и продали», - отмечает Александр Кривенков.

Да и работа на новой технике — это удовольствие: «Утром завел, заправил соляркой - и все. Закончился рабочий день - спокойненько приехал. Техника новая - это здорово».

Пойдем в рост

Проблем с реализацией первого урожая не было. Более того, общение с покупателями показало, что на черную смородину спрос хороший. «Звонков было очень много: звонили и Питер, и Москва, и даже Курск. Готовы были приехать. Людей не смущало расстояние в сотни километров. Кому-то надо было 20 тонн, кому-то 10, кому-то - две. Кто-то вообще обещал забрать всю ягоду, которая у нас будет. Поэтому тут уже вопрос цены. Будем смотреть», - сказал он.

Об организации процесса переработки ягоды фермер пока не задумывается. Не хочет забегать вперед: «Хочу весь процесс отладить. Потому что с полем много нюансов: низинки, лощинки - все надо подсыпать, подровнять. Где-то по рядам кустик не прижился - осенью будем подсаживать, рассаживать». Но наращивать объемы планирует. А значит придется привлекать помощников. «Вдвоем сложновато будет, если в рост пойдем», - говорит он.

Следующей весной Александр собирается получить льготный кредит на покупку нового трактора и нанять тракториста: «Работы много. Когда кусты были молоденькие, обработок и подкормок было на порядок меньше. Сейчас кусты разрастаются. Соответственно, и расход удобрений становится больше, и больше времени на подкормку и обработку. Будем кого-то брать».

Он очень надеется, что к семейному делу удастся привлечь детей. По его словам, дочка и зять проявляют интерес к его проекту. «Посмотрели, что дело перспективное. Ягодой люди интересуются. Ну, и дорога протоптана. За два года я уже набрался опыта, уже смогу предостеречь их от каких-то ошибок. Поэтому ребята собираются брать участок рядом с нами - хотят к нашим границам свое поле посадить», - рассказывает он.

Грантовую поддержку фермер называет реальной помощью. Такие меры со стороны государства нужны для реализации проектов в сфере АПК, развития фермерских и крестьянских хозяйств и в целом для возрождения сельских территорий.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева