Экономика

Дефицит контейнеров в России вызвал рост цен на морскую доставку из Китая

Стоимость морской доставки грузов из Китая в порт Владивостока в августе увеличилась более чем вдвое по сравнению с маем — до $4-4,5 тыс., а железнодорожной — на 31% до $7,5-8 тыс. Это связано с нехваткой пустых контейнеров, которые скапливаются в РФ, простаивают неделями, ожидая обратной загрузки, рассказали в логистических компаниях.

Дефицит контейнеров возник из-за дисбаланса потока импортируемых и экспортируемых грузов между РФ и КНР, а также из-за непростой ситуации с судоходством в Красном море.

«Морские перевозчики увеличили сроки ротации судов за счет обхода Африки, мимо Суэцкого канала, вокруг мыса Доброй Надежды. Это привело к задержкам на две-три недели при возврате контейнеров в Китай и Юго-Восточную Азию, что, в свою очередь, создало дефицит порожних контейнеров в портах отправления», — рассказала «Известиям» исполнительный вице-президент по морской логистике Noytech Supply Chain Solutions Анастасия Кизулева.

Происходит переориентация товаров с морских судов на железнодорожный транспорт, что вызывает появление очередей на погранпереходах из Китая. По данным компании Shuttle Logistic, с ряда железнодорожных станций из-за скопившихся контейнеров отправка задерживается почти на три недели, пишут «Известия».

Как рассказали «Известиям» в РЖД, вывоз импортных контейнерных грузов из портов Дальнего Востока находится на особом контроле. В условиях дисбаланса импортного и экспортного контейнеропотока дополнительный вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока обеспечивается за счет интенсивной погрузки в полувагоны. В настоящий момент ситуация с вывозом контейнеров рабочая: портовые терминалы загружены на 87% от проектной емкости, тыловые терминалы — на 58%.