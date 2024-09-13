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Экономика

«Кузница»: Дисбаланс на рынке труда. Как и почему изменилась ситуация? ВИДЕО

17.09.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 сентября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения. 

Ситуация на рынке труда в последнее время многих заставляет задуматься о многом. Еще 5-7 лет назад по-настоящему острым был дефицит врачей. Сегодня специалистов не хватает практически в каждой сфере: и в реальном секторе экономики, и в бюджетной сфере, и в муниципальном и государственном управлении. Можем констатировать, что аналогичная ситуация и в сфере СМИ. При этом мы видим, какой дисбаланс происходит с оплатой труда: для многих стало шокирующим объявление о наборе водителей мусоровозов с зарплатой в 100 тысяч рублей. При этом начинающий учитель может рассчитывать на 25 тысяч, как и муниципальный служащий в районах. Продавцы в алкомаркетах получают 40-60, зарплата курьера приближается к зарплате айтишника, ветеринарам готовы платить по четверти миллиона в месяц, но их просто нет. Никто не хочет быть токарем, геодезистом, инженером, швеёй. Во многие организации не найти водителей.

Чем вызван такой дисбаланс? Какие факторы так влияют на рынок труда? Куда уходит наша молодежь? Какие срочные меры нужны, чтобы попытаться повлиять на ситуацию на рынке труда? Эти и многие другие вопросы рассмотрели сегодня в программе «Кузницы».

Наш сегодняшний эксперт - директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Теги: #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
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