Экономика

В аграрном комитете псковичам объяснили переезд областной ярмарки с Октябрьской площади

Областная сельскохозяйственная ярмарка в этом году состоится на территории бывшего «Белорусского» рынка, чтобы не перекрывать торговыми рядами движение в центре города. Такое объяснение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал председатель комитета по сельскому хозяйству правительства Псковской области Николай Романов.

«Много жалоб поступало на то, что перекрываем центральную улицу, - отметил он. - Каждый год водители возмущаются. Сейчас решили так сделать, потому что появилась площадка нормальная».

Николай Романов сообщил, что в настоящее время территория свободна от павильонов ранее торговавших на рынке предпринимателей. Специалисты, выделенные администрацией города, занимаются вопросами уборки и подведения электричества. На ярмарке «Осень-2024», назначенной на ближайшую субботу, 28 сентября, палатки райпо из муниципалитетов расположатся вдоль забора со стороны улицы Пушкина, далее рядами выстроятся аграрии.

Продавцов картофеля разместят на противоположной стороне улицы Карла Маркса для удобства отгрузки клубней покупателям. Ожидается приезд торговцев из Беларуси со своим товаром.

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Как уточнил Николай Романов, в следующем году ярмарка вернется на традиционное место проведения, то есть вновь займет Октябрьскую площадь, часть Октябрьского проспекта и участок улицы Советской.

Территория бывшего «Белорусского» рынка освободилась после возвращения земельного участка под ним в городскую казну. За лето предприниматели освободили площадку от своих павильонов. Слухи о возможном строительстве здесь нового здания для филармонии не подтвердились. На прошлой неделе стало известно, что компания «Палкинские ряды» по инвестиционному соглашению с правительством Псковской области намеревается задействовать участок для возведения современного фермерского рынка с зоной питания и общественными пространствами.