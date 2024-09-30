Экономика

Александр Козловский: На технологический суверенитет планируют направить 6 трлн рублей

Государственная Дума начала работу над обсуждением федерального бюджета на последующие три года, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Перед нами стоит важная задача: вместе с правительством сделать так, чтобы проект бюджета учитывал интересы всех жителей нашей страны, обеспечивал технологический суверенитет (на это направление запланировано выделить более 6 триллионов рублей), предусматривал поддержку участников спецоперации и их семей. Еще один приоритет – обеспечить реализацию всех поручений президента Владимира Путина, которые, по сути, являются вектором развития России на ближайшие шесть лет», - пояснил депутат.

Также в своем посте Александр Козловский отметил, что большое внимание уделено социальной политике, программам ремонта и строительства школ и детских садов, ремонта и оснащения колледжей и техникумов, модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В итоге мы должны получить сбалансированный бюджет, который будет соответствовать текущей экономической ситуации, учитывать возможные риски и вызовы. А самое главное – он должен обеспечить развитие нашей страны», - подытожил депутат Госдумы Александр Козловский.