Экономика

«Сельхозпроизводство или аттракцион для гостей?»: эксперт рассказала, чего больше в агротуризме

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Юлия Ким рассказала о том, чего больше в сельского туризме — аграрной составляющей или туристской. Свое мнение она высказала в ходе онлайн-брифинга о перспективах развития агротуризма в регионе в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если мы возьмём "Закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации", то там прямо сказано, что деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма осуществляется сельхозтоваропроизводители. И грант "Агоротуризм" может получить, прежде всего, тот заявитель, который имеет статус сельхозтоваропроизводителя. И все наши грантополучатели занимаются сельским хозяйством», - пояснила Юлия Ким.

По ее словам, сельское хозяйство — это основа агротуризма. «В начале: фермы, поля, сады, ягодные плантации, пасеки. А дальше люди творческие, креативные смотрят вокруг и понимают, что есть те, кому интересно пообщаться с животными, поучиться чему-то новому. И затем уже занимаются размещением туристом, их развлечением», - отметила зампредседателя комитета.

Кроме того, по ее словам, доходы от туристов у фермеров невелики. «Это как дополнение к основному виду деятельности», - сказала Юлия Ким.

Она также напомнила, что в регионе есть национальный маршрут «С грохотом по фермам. Глаза боятся, руки делают», в рамках которого приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и три дня знакомятся с псковскими объектами сельского туризма. «Конечно, хотелось бы, чтобы наши туристические компании включали такие объекты в свои маршруты», - заметила зампредседателя комитета.