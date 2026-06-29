Алексей Севастьянов обозначил приоритеты Народной программы для бизнеса

Развитие бизнеса и поддержка тех, кто защищает Родину, должны стать приоритетом новой Народной программы «Единой России», заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов – один из делегатов съезда «Единой России» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

На XXIII Съезде партии в Москве парламентарий поделился итогами успешной реализации проекта «СВОй бизнес» и планами на будущее.

«Программа прошла очень успешно: охватили весь регион, практически из каждого района приехали участники специальной военной операции и члены их семей. Это был плотный пятидневный курс. Лекции читали эксперты кредитных учреждений, налоговой службы, "Опоры России" и Торгово-промышленной палаты. Участники высоко оценили эту инициативу, и я уверен, что она обязательно получит продолжение. О необходимости её развития говорят и те наказы, которые сегодня поступают от наших предпринимателей в Народную программу. Касаются они в первую очередь налогообложения, кредитования и обеспечения самостоятельности бизнеса. Мы всё это систематизируем и включим в новую Народную программу партии», – подчеркнул депутат.

На XXIII Съезде единороссы обсудили предложения, собранные по всей стране для новой Народной программы. Итоговый текст программы утвердят в августе. Также утвердили кандидатов на выборы в Госдуму.