Алексей Севастьянов обозначил приоритеты Народной программы для бизнеса

Развитие бизнеса и поддержка тех, кто защищает Родину, должны стать приоритетом новой Народной программы «Единой России», заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов – один из делегатов съезда «Единой России» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.
Фото: Законодательное Собрание Псковской области
На XXIII Съезде партии в Москве парламентарий поделился итогами успешной реализации проекта «СВОй бизнес» и планами на будущее.
На XXIII Съезде единороссы обсудили предложения, собранные по всей стране для новой Народной программы. Итоговый текст программы утвердят в августе. Также утвердили кандидатов на выборы в Госдуму.
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