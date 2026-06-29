«Деловой полдень»: Что бизнес ждет от трудовых отрядов?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Деловой полдень». Тема выпуска – «Инвестиции в молодежь: что бизнес ждет от трудовых отрядов».

Ведущая программы - исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина обсудит ее с сотрудниками Псковского городского молодёжного центра. Это начальник отдела трудового воспитания и профориентации ПГМЦ - руководитель направления трудовых отрядов подростков Псковского регионального отделения МООО «РСО» Егор Гронский и специалист отдела трудового воспитания и профориентации ПГМЦ, специалист штаба трудовых отрядов подростков Псковского регионального отделения РСО Ольга Антонец.

Напомним, «Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России».