Экономика

Школьникам и студентам Пскова предлагают написать эссе на конкурс «День рубля»

Школьники и студенты Пскова приглашаются к участию в конкурсах эссе «День рубля» и «День финансиста». Участвовать могут ученики 7—11 классов и студенты 1—2 курсов колледжей и вузов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Цель конкурсов — поддержать традицию написания эссе как творческой работы и повысить знания молодежи о финансовой системе России и её истории.

Темы конкурса «День финансиста» включают: вклад родных и близких работника финансовой сферы в победу над фашизмом (80-летие Победы); героизм участников специальной военной операции; взгляды А. С. Пушкина на экономику в его творчестве (225-летие поэта); Д.И . Менделеев как экономист (190-летие учёного); роль финансистов в технологическом суверенитете России.

Принимаются работы до 11 ноября. Финал и награждение победителей пройдет в Москве в декабре.

Темы для конкурса «День рубля»: финансовая грамотность глазами поколения Z; цифровой рубль и доверенное цифровое пространство; возможности и риски национальной метавселенной; роль национальных валют в трансграничных расчетах; профилактика финансового мошенничества: советы для граждан.