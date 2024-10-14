Экономика

Более 14 млрд рублей заработали крупные и средние великолукские предприятия за январь-август

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям Великих Лук за январь-август 2024 года составил 14 миллиардов 542 миллиона рублей прибыли, отметил в своем еженедельном видеообращении глава города Великие Луки Николай Козловский.

Также он отметил, что оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период стал больше на 127%, чем в январе-августе прошлого года.

«Безусловно, все достижения в экономики – это результат ежедневного ответственного труда трудовых коллективов, целеустремлённости и таланта руководителей предприятий, инженеров. Весомый вклад в социально-экономическое развитие города вносят и организации малого и среднего предпринимательства. Большое значение для этого также имеет продуманная, взвешенная политика и планомерная деятельность городской власти, которая продолжает создавать условия для стабильной работы и развития всех сфер экономики», - подытожил свое обращение Николай Козловский.