Экономика

Псковичи уже заплатили 573 млн рублей имущественных налогов за 2023 год

Срок уплаты имущественных налогов (транспортный, земельный и налог на имущество) за 2023 год заканчивается 2 декабря 2024 года. В Псковской области уже собрано более 573 млн рублей, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

На текущий момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2023 год в Псковской области уже составили более 573 млн рублей. Из этой суммы:

Транспортный налог — 393 млн рублей.

Налог на имущество — 75 млн рублей.

Земельный налог — 105 млн рублей.

Произвести уплату имущественных налогов можно любым удобным способом: онлайн из Интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»; с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»; в ближайшем отделении (или терминал) банка или Почты России; через Единый портал госуслуг или в отделениях МФЦ.

Налоговые уведомления не направлялись, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей.

Разобраться в сводном налоговом уведомлении поможет промостраница «Налоговое уведомление 2024 года». Она содержит разъяснения по типовым вопросам - жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в налогообложении имущества физических лиц, как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как ими воспользоваться, что делать, если налоговое уведомление не получено.

Для получения дополнительной информации жители региона также могут воспользоваться бесплатным номером Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.