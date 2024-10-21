Экономика

Сливочное масло подорожает в России

Цена сливочного масла возрастет в связи с сокращением производства, вызванного дефицитом сырья. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на документы, направленные более чем десятком компаний в ритейле. В Минсельхозе утверждают, что рынок полностью обеспечен сливочным маслом, и к концу 2024 года ожидается рост его производства.

Компания H&N (бренд «Простоквашино») уведомила о временной приостановке поставок сливочного масла с жирностью 72,5% и 82% с 1 сентября. По словам производителя, цены на масло увеличились на 48% и 55% соответственно.



Среди других производителей, которые снизили объемы выпуска, «Известия» упоминают такие компании, как «Милком», «Альметьевский», «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод», «Северное молоко», «Агросила», «Ярмолпродукт» и «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат». Все они отмечают дефицит сырья как основную причину уменьшения производства.