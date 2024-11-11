Экономика

Это всегда риск — Андрей Михеев о реализации новых инвестиционных проектов

Каждый проект, который начинают реализовывать на территории Псковской области, сопровождается риском, отметил председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Есть категория — стартапы, когда собирается команда и генерирует идею. Наблюдательный совет — это концептуальная оценка того, нужен ли такой проект экономике региона, какие трудовые места он создаст и так далее. Предварительный отбор. Если проект подходит по ряду критериев, то он будет рассматриваться экспертным советом, и тогда резидент готовит детальный бизнес-план. С цепочками логистики, рынками сбыта и прочими аспектами. В состав экспертов, которые будут оценивать этот бизнес-план, входят руководители банков, представители Минэкономразвития, курирующие Псковскую область, представители наших деловых объединений. Все рассматривают, оценивают риски и принимают коллегиальное решение. Это всегда риск», - сказал Андрей Михеев.

Также он описал ряд причин, по которым проекты не доходят до реализации, пройдя все этапы согласования.

«Не всегда эти проекты приступают к реализации по разным причинам. Например, финансовой — сейчас нужно иметь понимание нынешних экономических условий. Далее, учитывая изменения за последний период времени, нужно учитывать рынки сбыта, логистику. Ситуация в экономике очень сильно изменилась», - подчеркнул председатель профильного комитета.