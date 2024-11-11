Экономика

Соглашение о производстве одноразовой посуды в ОЭЗ «Моглино» требуют расторгнуть через суд

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона к обществу с ограниченной ответственностью «Гармония». Иск касается расторжения соглашения и взыскания штрафа в размере 5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Изображение: Арбитражный суд Псковской области

Соглашение было заключено между администрацией Псковской области и акционерным обществом «Особая экономическая зона "Моглино"» для осуществления промышленной деятельности в этой зоне. Согласно условиям, «Гармония» должна была инвестировать более 814 миллионов рублей, включая капитальные вложения в размере 656 миллионов рублей в течение трех лет.

Однако в ходе проверки выяснилось, что компания не выполняет условия соглашения и не осуществляет производственную деятельность на территории ОЭЗ. Это стало основанием для подачи иска в суд.

Смотрите также В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева

Резидентом в соответствии с бизнес-планом должен был реализовать проект: «Производство одноразовой посуды и шпона лиственных пород дерева, производство биотоплива (пеллеты)».

Предварительное и судебное заседания назначены на 9 декабря.