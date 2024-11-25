Экономика

Денис Иванов: С фермерскими хозяйствами надо разговаривать

Необходимо налаживать взаимодействие с фермерскими хозяйствами, и фермерские рынки — отличный шаг в этом направлении. Такое мнение выразил депутат Псковской городской Думы по округу №15, бизнесмен Денис Иванов в беседе с корреспондентом радио ПЛН FM.

«Возможно, стоит рассмотреть вариант централизованного сотрудничества, организации логистики, привлечения продавцов и реализации продукции напрямую. Такая концепция, что надо с самими фермерскими хозяйствами разговаривать, поскольку мы можем производить большое количество продукции, но испытываем трудности с маркетингом», — отметил Денис Иванов.

Депутат уточнил, что под маркетингом подразумевается процесс закупки и реализации продукции.

«Я считаю, что фермерские хозяйства получат возможность эффективно реализовать свою продукцию, поскольку розничная торговля является наиболее рентабельным направлением. Кроме того, потребители смогут больше узнать о производимой продукции», — добавил он.