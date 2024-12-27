Экономика

«Титан-Полимер» отмечает двухлетие работы завода

28 декабря 2022 года был дан старт масштабному проекту по выпуску БОПЭТ-пленок, в торжественном мероприятии в формате видео-конференц-связи принял участие президент России Владимир Путин. Сегодня «Титан-Полимер» отмечает двухлетие работы завода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

За короткий срок предприятие стало одним из лидеров в производстве БОПЭТ-пленок, увеличив свою долю на российском рынке до 30%, что свидетельствует о высоком качестве и востребованности продукции импортозамещения. За это время значительно расширился и ассортимент продукции. Если на этапе старта производства выпускалось всего три вида пленок, то сегодня уже более 15 видов – прозрачная и металлизированная с коронной и химической обработкой поверхности, в большом диапазоне толщин от 8 до 50 мкм, а также пленки с твист-эффектом. Расширение ассортимента также стало важной вехой этого года: появился новый вид химического покрытия, отвечающий самым современным требованиям рынка.

Важным достижением предприятия за эти годы стало значительное расширение географии поставок: продукция завода отправляется не только в различные регионы России, но и в страны Средней Азии, на Кавказ, а также впервые в Турцию. Значительно укрепилось сотрудничество с Республикой Беларусь, БОПЭТ-пленки завода широко востребованы на белорусском рынке, при этом «Титан-Полимер» импортирует сырье и другие материалы белорусских производителей. В августе этого года предприятие посетил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Свою продукцию импортозамещения «Титан-Полимер» представил крупнейшим потребителям из России и стран СНГ на 28-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack.

2024 год выдался для производственных процессов завода особенно динамичным: успешно проведены пуско-наладочные работы на второй линии, запущена роботизированная и автоматизированная системы складирования полуфабрикатов.

«Титан-Полимер» активно участвует в благотворительной деятельности, поддерживает детскую хоккейную команду, федеральные и региональные экологические акции и социальные проекты Российского детского фонда, администрации Псковского района и Тямшанской волости.

Среди намеченных планов — реализация второго этапа инвестиционного проекта по выпуску ПЭТ и ПБТ гранулята и строительства инжинирингового центра, что позволит предприятию усилить лидерские позиции в региональной и российской экономике. Завод «Титан-Полимер» продолжает стремиться к высоким стандартам качества, расширять свой ассортимент, заниматься социальными проектами и уверенно смотреть в будущее, заключили на предприятии.