Экономика

Кабмин подготовит проект о повышении штрафов за экономические преступления

Правительство РФ планирует до декабря 2025 года внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за отдельные преступления экономической направленности, сообщается в одобренном плане законопроектной деятельности кабмина на 2025 год, опубликованном на портале правовых актов.

«О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ (в части увеличения размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности)», - гласит пункт плана.

Ответственным за подготовку законопроекта назначен Минюст, в июне документ должен быть представлен в правительство, а в декабре - в Госдуму, пишет «Прайм».

Также правительство планирует в марте 2026 года внести в Госдуму законопроект об изменениях в Административный кодекс РФ, касающийся введения новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Ранее правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2025 году. План состоит из шести разделов и включает законопроекты, нацеленные на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, сбалансированное региональное и научно-технологическое развитие, создание условий для дальнейшего экономического роста, развитие отраслей экономики, повышение качества государственного управления. В течение года план будет актуализироваться и дополняться.