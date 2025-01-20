Экономика

В России за неделю подешевели огурцы и яйца

Цены на огурцы в России за период с 14 по 20 января снизились на 1,2%, яйца куриные подешевели на 0,6%, следует из материалов Росстата.

За предыдущий отчетный период, с 1 по 13 января, огурцы подорожали на 8,6%, куриные яйца - на 2%.

По данным ведомства, за неделю также подешевели консервы овощные - на 0,8%, мясные - на 0,3%, фруктово-ягодные - на 0,1%, цена на смеси сухие молочные для детского питания снизилась на 0,3%, на морковь - на 0,2%, сахар-песок и вермишель подешевели на 0,1%.

Рост цен был отмечен на водку - на 0,8%, говядину, молоко ультрапастеризованное и маргарин - на 0,6% и молоко пастеризованное вместе с пшеном - на 0,5%.

«За период с 14 по 20 января 2025 года цены выросли на рыбу мороженую, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное и соль поваренную на 0,4%, свинину, колбасы полукопченые, варено-копченые, масло сливочное, сметану и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, творог, муку и хлеб пшеничный, хлеб ржаной, печенье и чай черный - на 0,2%, баранину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, макаронные изделия и рис - на 0,1%», - говорится в материалах Росстата.

Кроме этого, отмечается повышение цен на плодоовощную продукцию на 0,5%. Так, яблоки подорожали на 1,9%, лук репчатый - на 1,5%, бананы - на 1,1%, капуста белокочанная - на 0,9%, картофель - на 0,7%, свеклу столовую - на 0,6% и помидоры - на 0,1%.