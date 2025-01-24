Экономика

Грузия в 2024 году вдвое нарастила поставки коньяка в Россию

Россия в прошлом году увеличила закупки грузинского крепкого алкоголя, в основном коньяка, в 2,3 раза, до рекордных 154 миллионов долларов, следует из анализа данных грузинской статслужбы.

Так, за весь прошлый год Грузия экспортировала в Россию крепкого алкоголя на 154 миллиона долларов против 67,4 миллиона годом ранее, пишет РИА Новости.

Главным образом российские компании приобретали коньяк: его закупки выросли за год в 2,2 раза, до 149,1 миллиона долларов. На нашу страну пришлось более 60% всего грузинского экспорта. В тройку основных любителей этого напитка также вошли Армения, которая увеличила закупки вдвое - до 39,9 миллиона долларов, и Украина, чей импорт, наоборот, сократился - примерно на 4%, до 22,4 миллиона долларов.

Российские компании также проявили рекордный интерес к грузинскому виски: его ввоз подскочил в 77 раз, до 4,6 миллиона долларов. Это позволило России стать главным рынком для местных производителей. Прошлогодний лидер, Белоруссия, опустилась на второе место после того, как сократила закупки почти вчетверо, до 1,7 миллиона долларов. Остальные страны почти не покупали эту продукцию.

В то же время Россия увеличила продажи водки Грузии на четверть - до максимальных за все время 5,1 миллиона долларов. В результате Россия пятый год подряд оставалась главным поставщиком этого напитка в Грузию. На втором месте была Украина (2,5 миллиона долларов), а на третьем - Финляндия (2,4 миллиона).