 
Экономика

Динамика цен в РФ постепенно нормализуется — Центробанк

Темпы роста цен в Российской Федерации постепенно возвращаются к более сбалансированной траектории, ситуация с инфляцией позволяет Банку России снижать ключевую ставку, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Андрей Ганган.

«Есть плавный тренд на снижение ставки. Что позволяет Центральному банку сейчас снижать ключевую ставку? Это те инфляционные процессы, которые происходят в российской экономике. Мы видим, что инфляция, будь то годовой показатель, будь то более оперативные индикаторы, постепенно замедляется», - сообщил Андрей Ганган на встрече с представителями органов власти и бизнеса Тюменской области.
«У нас есть некоторый скачок цен в начале этого года, но мы понимаем, что это разовая история, вызванная теми налоговыми новациями, которые были введены в части налога на добавленную стоимость. Уже в феврале, на самом деле, ситуация с динамикой цен начала нормализовываться. Цены снова, я имею в виду их рост снова возвращается к такой более сбалансированной траектории. И то, что мы называем устойчивыми показателями инфляции, они всё больше и больше приближаются к нашей цели, а наша цель - 4%. Именно это основание, то есть динамика инфляции, позволяет нам постепенно снижать ключевую ставку», - заявил глава департамента ЦБ.

Банк России в марте снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 15% годовых, пишет «Интерфакс». ЦБ тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

