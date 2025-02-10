Экономика

На развитие сельского туризма в Псковской области выделят 16 млн рублей

На развитие сельского хозяйства в Псковской области выделят 700 млн рублей в 2025 году. Такие данные привел председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в ходе своего доклада на итоговом совещании по работе агропромышленного комплекса Псковской области с сельхозпроизводителями 12 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из них 467 миллионов планируется потратить на развитие отраслей и техническую модернизацию. На стимуляцию инвестиционной деятельности — 20,8 миллиона рублей. Также планируется развивать сельский туризм. На эти цели выделят 16,3 миллиона рублей.

«В конце года у нас увеличилось финансирование. Еще ни разу такого не было, чтобы суммы остались прежние, какие планировались в начале года. Хотя положение с деньгами в Минсельхозе сложное, и вы прекрасно это чувствуете, особенно по инвестиционным кредитам. Ставка поднялась неслучайно, потому что просто нет денег для того, чтобы компенсировать затраты на льготные кредиты», — рассказал о трудностях председатель комитета по сельскому хозяйству.