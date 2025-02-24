Экономика

ЦБ доработает регулирование рисков кредитной концентрации

Банк России в 2025 году планирует внести несколько изменений в регулирование рисков концентрации банков на крупнейших заемщик, сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России продолжит вводить регулирование, направленное на снижение рисков концентрации. Ожидается, что ряд изменений (например, поэтапное внедрение расчета концентрации на эмитента ценных бумаг по обратному репо, включение в расчет требований по начисленным кредитным доходам, критерии операционной независимости) будет реализован уже в 2025 году», - говорится в сообщении.

В частности, пониженный риск-вес 50% для госкомпаний с выручкой более 2% ВВП при расчете нормативов концентрации будет применяться на год дольше - до 1 января 2029 года. К этому времени ограничителем концентрации на такие компании станет норматив Н30, который будет рассчитываться системно значимыми банками.

Также скорректированы критерии операционной независимости компаний для определения группы связанных заемщиков (ГСЗ). В частности, упрощены требования к составу совета директоров. Кроме того, если взаимные финансовые обязательства компаний одной ГСЗ невелики, компании будут считаться операционно независимыми.

Кроме того, уточнен подход к тому, какие дочерние и зависимые компании банка могут исключаться из расчета норматива максимального размера риска на связанных лиц Н25. Будут исключаться финансовые «дочки», которые финансируют бизнес владельцев банка незначительно.