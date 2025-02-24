Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня» Классические блины
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Эхо несостоявшегося теракта
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Сокращение медперсонала в Себеже
Что будет с больницей и с нами?
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Разукрасили
10 лет с правом переписки
Снять проклятие
 
 
 
ещё Экономика 24.02.2025 12:590 Псковская область заняла 39 место в рейтинге по закредитованности населения 24.02.2025 16:580 ЦБ доработает регулирование рисков кредитной концентрации 24.02.2025 12:590 Псковская область заняла 39 место в рейтинге по закредитованности населения 24.02.2025 09:580 В России появился риск роста цен на лососевые рыбы 21.02.2025 18:000 Россия с 26 февраля понизит экспортную пошлину на пшеницу 21.02.2025 16:010 Обзор крипторынка: продвижение скама президентом Аргентины и выплаты от FTX
 
 
 
Самое популярное 17.02.2025 14:320 Уборщица нашла окровавленную девушку в туалете в ТЦ «ПИК 60» в Пскове 17.02.2025 18:062 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии 17.02.2025 15:060 Окровавленную девушку из туалета торгового центра в Пскове доставили в детскую больницу 19.02.2025 12:590 Погибший на улице Генерала Маргелова в Пскове в момент ДТП лежал на проезжей части 20.02.2025 15:326 Эхо несостоявшегося теракта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

ЦБ доработает регулирование рисков кредитной концентрации

24.02.2025 16:58|ПсковКомментариев: 0

Банк России в 2025 году планирует внести несколько изменений в регулирование рисков концентрации банков на крупнейших заемщик, сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России продолжит вводить регулирование, направленное на снижение рисков концентрации. Ожидается, что ряд изменений (например, поэтапное внедрение расчета концентрации на эмитента ценных бумаг по обратному репо, включение в расчет требований по начисленным кредитным доходам, критерии операционной независимости) будет реализован уже в 2025 году», - говорится в сообщении.

В частности, пониженный риск-вес 50% для госкомпаний с выручкой более 2% ВВП при расчете нормативов концентрации будет применяться на год дольше - до 1 января 2029 года. К этому времени ограничителем концентрации на такие компании станет норматив Н30, который будет рассчитываться системно значимыми банками.

Также скорректированы критерии операционной независимости компаний для определения группы связанных заемщиков (ГСЗ). В частности, упрощены требования к составу совета директоров. Кроме того, если взаимные финансовые обязательства компаний одной ГСЗ невелики, компании будут считаться операционно независимыми.

Кроме того, уточнен подход к тому, какие дочерние и зависимые компании банка могут исключаться из расчета норматива максимального размера риска на связанных лиц Н25. Будут исключаться финансовые «дочки», которые финансируют бизнес владельцев банка незначительно. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Смотрите ли вы российское телевидение?
В опросе приняло участие 15 человек
24.02.2025, 17:230 За изготовление макета Пскова готовы заплатить более 17 млн рублей 24.02.2025, 17:160 Реплика Константина Калиниченко: Чиновничье хамство 24.02.2025, 17:090 175 лет исполнилось со дня рождения живописца Федора Васильева  24.02.2025, 17:010 Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце февраля
24.02.2025, 16:580 ЦБ доработает регулирование рисков кредитной концентрации 24.02.2025, 16:460 Три года СВО: что случилось с соцсетями и интернетом в России 24.02.2025, 16:400 Единственный в России Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе 24.02.2025, 16:380 Еще более 40 школьников Псковской области вступили в ряды Юнармии
24.02.2025, 16:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 февраля 24.02.2025, 16:370 Преподаватель филиала университета ФСИН стал лучшим игроком чемпионата Пскова по футзалу 24.02.2025, 16:320 Священник проведет экскурсию для псковичей в храме равноапостольных Константина и Елены 24.02.2025, 16:250 T1 Облако и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке
24.02.2025, 16:130 Росгвардейцы изъяли у псковичей 32 единицы оружия за неделю  24.02.2025, 16:110 «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД. ВИДЕО 24.02.2025, 16:100 Губернатор поздравил жителей Дновского округа с 81-й годовщиной освобождения 24.02.2025, 16:070 Отметить 8 марта с эстрадно-джазовым оркестром предлагают псковичам
24.02.2025, 16:010 С начала года четверо псковичей погибли из-за выхода на неокрепший лёд 24.02.2025, 15:520 Названа предварительная причина возгорания квартиры на улице Юбилейной в Пскове 24.02.2025, 15:510 ВТБ: Мошенники «ловят» жертв на форумах в Интернете 24.02.2025, 15:330 В РФ в 2024 году заготовка крови увеличилась на 6%
24.02.2025, 15:260 Снять проклятие 24.02.2025, 15:210 Острович просит взыскать компенсацию с местной больницы за некачественную операцию 24.02.2025, 15:170 Принять участие в программе «Герои земли Псковской» могут ветераны со всей страны 24.02.2025, 15:140 В РФ закрепят запрет на допуск к экзамену на права мигрантам из реестра
24.02.2025, 15:110 Клуб псковских краеведов приглашает на встречу с Анатолием Филимоновым 24.02.2025, 15:090 Горение мусора ликвидировали на Рижском проспекте в Пскове 24.02.2025, 15:070 До +3 градусов прогнозируют в Псковской области 25 февраля 24.02.2025, 14:510 «Летопись воинской славы Псковской земли»: День защитника Отечества. Как возник и менялся праздник. ВИДЕО
24.02.2025, 14:410 Комик Галустян и шахматист Карякин попали под санкции ЕС 24.02.2025, 14:410 Подростков сняли с крыши многоэтажки в Пскове 24.02.2025, 14:310 Кинологи СИЗО-2 провели урок мужества для учеников великолукской школы №5 24.02.2025, 14:280 Программу к 115-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц проведут в Пскове
24.02.2025, 14:262 Псковские росгвардейцы отметили День защитника Отечества 24.02.2025, 14:160 Фотофакт: Псковичи признаются в любви на льду реки Великой 24.02.2025, 14:150 Нейросети в подборе персонала уже применяют 7% рекрутеров Пскова — опрос 24.02.2025, 14:010 В 2024 году в Псковской области выявили 52 факта незаконного подключения к газопроводу
24.02.2025, 13:570 Концерт «Душеполезные песни на каждый день» пройдет в Пскове 17 марта 24.02.2025, 13:460 Появилось видео с места пожара в Гдовском районе, в котором погибла пенсионерка 24.02.2025, 13:440 Фотовыставка «Отец Героя» открыта в региональном фонде «Защитники Отечества» 24.02.2025, 13:290 Пожар в квартире ликвидируют на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО
24.02.2025, 13:270 Первенство СЗФО по самбо при поддержке «Единой России» прошло в Пскове 24.02.2025, 13:120 Ирина Иванова: Программа «Герои земли Псковской» поможет участникам СВО найти себя 24.02.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: 3 года СВО, открытие «Октября» и хамство чиновников 24.02.2025, 13:010 Спамеры звонили псковичам более 22 миллионов раз в 2024 году
24.02.2025, 12:590 Псковская область заняла 39 место в рейтинге по закредитованности населения 24.02.2025, 12:490 Водитель большегруза травмировал женщину на легковом автомобиле в Пскове 24.02.2025, 12:460 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД 24.02.2025, 12:440 Стал известен режим работы библиотеки имени Василёва в Пскове после переезда
24.02.2025, 12:410 Пенсионерка погибла при пожаре в гдовской деревне Атрубашка 24.02.2025, 12:400 «Постскриптум»: 3 года СВО, открытие «Октября» и хамство чиновников 24.02.2025, 12:340 Уже 10 человек решили принять участие в программе «Герои земли Псковской» 24.02.2025, 12:270 Двоих псковичей поймали за кражу почти 500 кг топлива из локомотива
24.02.2025, 12:230 «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД 24.02.2025, 12:170 Жители Пскова и Плюсского района повелись на уловки мошенников и лишились денег 24.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: День защитника Отечества. Как возник и менялся праздник 24.02.2025, 11:530 Духовой оркестр Детской музыкальной школы Пскова проведет свой первый сольный концерт
24.02.2025, 11:430 Себежанина осудили за покушение на убийство и хранение взрывчатых веществ 24.02.2025, 11:351 Несколько дорог в Пскове будут ремонтировать по новому нацпроекту 24.02.2025, 11:270 «Дневной дозор»: Что делать с мусоропроводами в домах? 24.02.2025, 11:240 Пскович помог пожилой женщине донести продукты до дома и ограбил ее квартиру
24.02.2025, 11:230 Вопросы озеленения Пскова обсудят на заседании городской Думы 28 февраля 24.02.2025, 11:160 Псковича задержали за кражу продуктов из магазина в праздник 24.02.2025, 11:150 С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов 24.02.2025, 11:070 Двое детей пострадали в двух автомашинах при столкновении в Пскове. ФОТО
24.02.2025, 11:040 Более 1,3 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю 24.02.2025, 11:010 «Летопись воинской славы Псковской земли»: День защитника Отечества. Как возник и менялся праздник 24.02.2025, 10:490 Главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против РФ 24.02.2025, 10:470 Курс на весну берёт «Михайловское» после санитарного дня
24.02.2025, 10:440 Великолукский молочный комбинат обвиняют в загрязнении ручья без названия 24.02.2025, 10:400 Роспотребнадзор порекомендовал внимательно выбирать продукты на Масленицу 24.02.2025, 10:390 Треть несостоявшихся трудоустройств в Псковской области связаны с несоответствием навыков — аналитики 24.02.2025, 10:220 Александр Козловский: Дновский район — земля с богатой историей, трудолюбивыми и талантливыми людьми
24.02.2025, 10:100 Одиночество вдвоём 24.02.2025, 10:091 В Пскове 53% мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин – опрос 24.02.2025, 09:580 В России появился риск роста цен на лососевые рыбы 24.02.2025, 09:540 Дновский район отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru