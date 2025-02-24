ЦБ доработает регулирование рисков кредитной концентрации

Банк России в 2025 году планирует внести несколько изменений в регулирование рисков концентрации банков на крупнейших заемщик, сообщается на сайте ЦБ.
В частности, пониженный риск-вес 50% для госкомпаний с выручкой более 2% ВВП при расчете нормативов концентрации будет применяться на год дольше - до 1 января 2029 года. К этому времени ограничителем концентрации на такие компании станет норматив Н30, который будет рассчитываться системно значимыми банками.
Также скорректированы критерии операционной независимости компаний для определения группы связанных заемщиков (ГСЗ). В частности, упрощены требования к составу совета директоров. Кроме того, если взаимные финансовые обязательства компаний одной ГСЗ невелики, компании будут считаться операционно независимыми.
Кроме того, уточнен подход к тому, какие дочерние и зависимые компании банка могут исключаться из расчета норматива максимального размера риска на связанных лиц Н25. Будут исключаться финансовые «дочки», которые финансируют бизнес владельцев банка незначительно.